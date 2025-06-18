В аварии под Омском пострадал 12-летний мопедист

17 июня на 45-м км трассы Омск-Красноярка травмировался 12-летний мальчик. ДТП зафиксировали около 20:35. По предварительным данным полиции, водитель «Ниссан Блюберд» 1987 года рождения врезался в юного мопедиста при его обгоне.
«В момент столкновения мальчик 2013 года рождения, управлявший мопедом “Альфа”, осуществлял поворот налево. В результате дорожно-транспортного происшествия ребенок доставлен в больницу», — говорится в сообщении. пресс-службы регионального УМВД.
Сотрудники полиции проводят проверку для установления всех обстоятельств и причин инцидента.
Ранее «КП Омск» рассказала, что женщина с ребенком пострадали в ДТП на трассе Омск-Тара.