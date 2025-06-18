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15-летний мотоциклист погиб в Красноярском крае

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. В ночь на 17 июня в селе Субботино произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие.

Источник: НИА Красноярск

По предварительным данным, 15-летний подросток, находясь за рулем мотоцикла марки «Мотоленд», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередачи. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.

Как сообщили в полиции, мотоцикл принадлежал отцу погибшего, однако подросток взял транспортное средство без разрешения. Кроме того, в момент аварии он находился без шлема и защитной экипировки.

По факту трагедии сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД по краю.