15-летний мотоциклист погиб в Красноярском крае

По предварительным данным, 15-летний подросток, находясь за рулем мотоцикла марки «Мотоленд», не справился с управлением, съехал в кювет и врезался в опору линии электропередачи. От полученных травм юноша скончался на месте происшествия.
Как сообщили в полиции, мотоцикл принадлежал отцу погибшего, однако подросток взял транспортное средство без разрешения. Кроме того, в момент аварии он находился без шлема и защитной экипировки.
По факту трагедии сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего, сообщили в МВД по краю.