СБУ объявила в розыск Григория Лепса за поддержку СВО

Лепс объявлен в розыск на Украине.
Служба безопасности Украины (СБУ) объявила в розыск российского артиста Григория Лепсверидзе, известного под псевдонимом «Лепс», по обвинению в поддержке и финансировании специальной военной операции (СВО) России. Об этом стало известно из данных украинских правоохранительных органов.
«Поскольку подозреваемый скрывается от правосудия на территории России, продолжаются комплексные меры для его привлечения к ответственности», — сообщает СБУ. Согласно их информации, Григорий Лепс был заочно обвинен 4 марта 2025 года.
В частности, певец обвиняется в обещании выплачивать по миллиону рублей за каждый уничтоженный танк ВСУ. Кроме того, Лепс также внесен в базу данных «Миротворца».