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12-летний школьник на мопеде пострадал в ДТП на трассе под Омском

Автомобиль врезался в ребёнка.

Источник: Freepik

По данным Госавтоинспекции, накануне, 17 июня, на 45-м километре автодороги Омск-Красноярка случилось крупное ДТП.

По предварительным данным, 38-летний мужчина, управлявший автомобилем «Ниссан Блюберд», при попытке обогнать другой транспорт врезался в мопед «Альфа», за рулем которого находился 12-летний подросток.

Ребенок пострадал и был госпитализирован.

Точные причины и детали аварии выясняются в ходе проводимого расследования.

Ранее мы писали, что в Омске две иномарки столкнулись на улице Хабаровской в Октябрьском округе.