12-летний школьник на мопеде пострадал в ДТП на трассе под Омском

По данным Госавтоинспекции, накануне, 17 июня, на 45-м километре автодороги Омск-Красноярка случилось крупное ДТП.
По предварительным данным, 38-летний мужчина, управлявший автомобилем «Ниссан Блюберд», при попытке обогнать другой транспорт врезался в мопед «Альфа», за рулем которого находился 12-летний подросток.
Ребенок пострадал и был госпитализирован.
Точные причины и детали аварии выясняются в ходе проводимого расследования.
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