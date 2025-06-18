«Слишком дорого за сбитого ребёнка»: в Ферганской области водитель отказался платить компенсацию пострадавшему школьнику

По словам очевидцев, водитель Spark на огромной скорости пронёсся по дороге, проигнорировав светофор. В этот момент по пешеходному переходу шёл школьник — у него горел зелёный. Но для лихача это оказалось пустым звуком: он сбил ребёнка прямо на «зебре». Школьник получил серьёзные травмы. Об этом пишет Национальное информагентство.
Суд вынес вполне логичное решение — водитель должен выплатить пострадавшему 50 миллионов сумов компенсации. Эти деньги необходимы для лечения ребёнка.
Однако водитель, словно персонаж дешёвой трагикомедии, заявил: платить не будет. Дескать, дорого. Видимо, кто-то рассчитывал отделаться лёгким испугом.
Родителям ребёнка пришлось обращаться в Бюро принудительного исполнения. Только после официальных предупреждений, что неуплата компенсации может обернуться уголовным преследованием, у водителя резко проснулось чувство ответственности. Деньги были выплачены полностью.
К сожалению, такие «герои» за рулём — не редкость. За рулём они смелые, а после содеянного — в кусты. До последнего отрицают вину, прячутся от ответственности. Ни извинений, ни сочувствия, ни осознания последствий. Пока правоохранители принудительно не «объяснят». И только после этого — внезапное раскаяние, обещания «больше так не буду» и просьбы о прощении.
Хорошо, что в этом случае справедливость всё же восторжествовала. Но сколько ещё таких «отмороженных» колесит по дорогам, не думая ни о чьей жизни, кроме своей?