«Слишком дорого за сбитого ребёнка»: в Ферганской области водитель отказался платить компенсацию пострадавшему школьнику

К сожалению, такие «герои» за рулём — не редкость. За рулём они смелые, а после содеянного — в кусты. До последнего отрицают вину, прячутся от ответственности. Ни извинений, ни сочувствия, ни осознания последствий. Пока правоохранители принудительно не «объяснят». И только после этого — внезапное раскаяние, обещания «больше так не буду» и просьбы о прощении.