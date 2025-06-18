В Таиланде мужчина умер во время автобусного тура из-за разъевших его ногу плотоядных бактерий

У погибшего наблюдались такие симптомы, как высокая температура, озноб и шоковое состояние — характерные для фасциита. Заболевание часто развивается после травм, порезов или укусов насекомых. К факторам риска относятся сахарный диабет, онкологические болезни, ослабленный иммунитет, а также недавняя ветрянка или приём стероидов.