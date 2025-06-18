8 грубейших ошибок в деле редактора URA.RU

Адвокат Аграновский пояснил, что суд действительно обязан проверить обоснованность подозрений следствия. «Из опыта работы не только с российскими судами, но и с Европейским судом по правам человека, могу сказать, что даже в Европе суды исходят из того, что государство, как минимум, имеет право принять превентивные меры в случае, когда человек подозревается в каком-то серьезном преступлении. А что касается представленных материалов и их оценки по этому делу, возможно, что в перспективе они вообще будут признаны необоснованными», — считает Аграновский.