В Армении задержали президента компании «Ташир» Карапетяна

После задержания бизнесмена его сторонники собрались на улице Налбандяна, где располагается управление. В МВД Армении пока никак не комментировали ситуацию.
«Я продолжу быть рядом с нашей церковью, с армянским народом. Мне плевать и на них, и на их “Электрические сети” (Карапетян является владельцем компании “Электрические сети Армении” — прим. ТАСС). Народ все равно скажет свое слово, и они поймут, что ошибались», — сказал он журналистам перед тем, как сесть в автомобиль.
В доме Карапетяна во вторник прошел обыск, это произошло после того, как он в беседе с журналистами заявил, что «небольшая группировка напала на Армянскую церковь, армянский народ». Карапетян утверждал, что, «если политическим деятелям ничего не удастся, мы вмешаемся в кампанию против церкви по-своему».
30 мая премьер-министр Армении Никол Пашинян и его жена Анна Акопян опубликовали в своих соцсетях несколько постов с уничижительными высказываниями в адрес представителей Армянской церкви. Отношения между Пашиняном и духовенством Армении обострились в последние годы, особенно после того, как в 2020 году Первопрестольный Эчмиадзин (руководящий орган церкви) потребовал его отставки и критиковал за политику в отношении Нагорного Карабаха.