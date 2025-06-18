В Армении задержали президента компании «Ташир» Карапетяна

«Я продолжу быть рядом с нашей церковью, с армянским народом. Мне плевать и на них, и на их “Электрические сети” (Карапетян является владельцем компании “Электрические сети Армении” — прим. ТАСС). Народ все равно скажет свое слово, и они поймут, что ошибались», — сказал он журналистам перед тем, как сесть в автомобиль.