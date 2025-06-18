Жену фермера из Прикамья осудили за мошенничество при получении субсидий

Жительницу Прикамья осудили за мошенничество при получении субсидий на поддержку животноводства, сообщили в Ленинском районном суде.
Речь идёт о 61-летней супруге главы одного из фермерских хозяйств Пермского края. Суд признал женщину виновной в совершении сразу четырёх преступлений.
В течение четырёх лет, с 2020 по 2023 год, женщина несколько раз предоставила в Минагро Пермского края заведомо ложные и недостоверные сведения о фактическом поголовье помесных коров фермерского хозяйства, членом которого она является, а также один раз — об объёмах произведённого и проданного фермой молока.
На основании этих документов, по программе господдержки, главе хозяйства выплачивали субсидии для возмещения части затрат на содержание товарного поголовья коров, а также на поддержку собственного производства молока. Общая сумма поддержки составила более 8 миллионов рублей. Этими деньгами супруга фермера распоряжалась по своему усмотрению.
«В зале суда жена фермера признала свою вину. Она пояснила, что её супруг никогда не проверял документы, которые касались его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе получения субсидий, так как полностью доверял жене. Общее фактическое поголовье стада крупного рогатого скота фермеров ежегодно не превышало 108 голов. Из них помесных коров (на которых фермеры получали субсидии) было меньше 50-ти. Но в заявках на получение субсидий эта цифра постоянно превышала 200 голов», — рассказали в Ленинском суде.
Суд признал супругу фермера виновной в четырёх преступлениях, связанных с хищением чужого имущества путём обмана, совершённом в особо крупном размере. Женщине назначили наказание в виде штрафа в размере 1,5 миллиона рублей. Кроме того, жительница Прикамья должна выплатить в пользу Минагро Пермского края в качестве возмещения ущерба, причинённого преступлениями, более 7,5 миллионов рублей.
Приговор вступил в законную силу.