Жену фермера из Прикамья осудили за мошенничество при получении субсидий

«В зале суда жена фермера признала свою вину. Она пояснила, что её супруг никогда не проверял документы, которые касались его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе получения субсидий, так как полностью доверял жене. Общее фактическое поголовье стада крупного рогатого скота фермеров ежегодно не превышало 108 голов. Из них помесных коров (на которых фермеры получали субсидии) было меньше 50-ти. Но в заявках на получение субсидий эта цифра постоянно превышала 200 голов», — рассказали в Ленинском суде.