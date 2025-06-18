Житель Красноярского края осужден за ношение нацистской символики

39-летний директор компании «Лекарь Фарм» из Мотыгинского района получил наказание за демонстрацию нацистской символики в общественных местах. Об этом рассказали в краевой прокуратуре.
Мужчина ранее уже привлекался к ответственности за подобные правонарушения, но продолжал носить запрещенные знаки.
В феврале 2025 года он был замечен с кольцом, на котором изображен нацистский крест, приобретенным им в 2022 году. Ранее его уже наказывали за демонстрацию аналогичной символики на своем автомобиле и катере.
Суд вынес решение о годе условного лишения свободы с испытательным сроком в один год. Кольцо с нацистской символикой будет уничтожено.
Ранее рассказывали, что красноярцу, разместившему экстремистские наклейки на автомобиле, грозит уголовка.