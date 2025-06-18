«Звала на помощь из горящей квартиры»: пожар произошел в жилом доме в Алматы

Напомним, ранее в Астане загорелся двухэтажный частный дом. Прибывшие на место пожарные не только ликвидировали пожар, но и спасли женщину с ребенком. До этого крупный пожар случился в Алматы — загорелись сразу два дома. На месте пожара на тот момент было обнаружено тело одного человека.