В Германии рассказали о новом ударе Трампа по Киеву

«Это стало еще одним ударом по Киеву — и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — говорится в тексте издания. По мнению автора, решение Трампа досрочно вернуться в Вашингтон стало «горьким посланием» Украине. В статье подчеркивается, что для Вашингтона события в Киеве, Одессе и других городах представляются менее значимыми, чем кризисы в Тегеране и Тель-Авиве.