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В Германии рассказали о новом ударе Трампа по Киеву

Несостоявшаяся встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде стала ударом для Киева. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

Трамп оттеснил конфликт на Украине на второй план.

Несостоявшаяся встреча президента Украины Владимира Зеленского с американским лидером Дональдом Трампом на саммите G7 в Канаде стала ударом для Киева. Об этом пишет немецкая газета Berliner Zeitung.

«Это стало еще одним ударом по Киеву — и еще одним доказательством того, что США думают и действуют в этом кризисе иначе, чем европейцы», — говорится в тексте издания. По мнению автора, решение Трампа досрочно вернуться в Вашингтон стало «горьким посланием» Украине. В статье подчеркивается, что для Вашингтона события в Киеве, Одессе и других городах представляются менее значимыми, чем кризисы в Тегеране и Тель-Авиве.

Встреча Зеленского и Трампа должна была состояться 17 июня на полях саммита, но была отменена. Трамп принял решение покинуть саммит G7 в Канаде раньше запланированного срока и вернулся в Вашингтон в связи с ухудшением ситуации на Ближнем Востоке. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт.