Подростки расстреляли кота из травматического оружия в Приморье (ОБНОВЛЕНО В 15:15)

В социальных сетях распространяют информацию о подростках-живодёрах, выстреливших в кота из травматического пистолета, инцидент произошёл в посёлке Уютный Надеждинского района Приморья, сообщает ИА DEITA.RU.

Очевидцы утверждают, что подростки 16−17 лет на вид произвели в кота несколько выстрелов из травматического оружия с расстояния около шести метров. Кота доставили в ветеринарную клинику, где рентгеновское исследование выявило пулю в теле животного. Питомцу экстренно провели операцию в Артёме. Ветеринары удалили жидкость из повреждённого лёгкого.

Вероятно, инцидент привлечёт внимание правоохранительных и надзорных органов. Отметим, ранее в отношении органов системы профилактики правонарушений и безнадзорности несовершеннолетних Надеждинского района прокуратура инициировала проверки. Усомниться в должном исполнении чиновниками своих обязанностей ведомство заставили усомниться инциденты с безнадзорными малолетними детьми, бродившими по дороге без сопровождения взрослых и попавших под машину в Тавричанке, и с малолетним мальчиком, игравшим с огнём и случайно спалившим заброшенный дом в селе Вольно-Надеждинское.

Обновлено в 15:15. Прокуратура отреагировала на публикацию о стрельбе по коту. Уточняется, что инцидент произошёл на улице Уютной в селе Вольно-Надеждинское. Ведомство инициировало процессуальную проверку по факту жестокого обращения с животным. Личности причастных к инциденту устанавливаются.