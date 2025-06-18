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В Башкирии выявлено более 1,5 тысяч новых случаев ВИЧ

В Башкирии в 2024 году снизилась заболеваемость ВИЧ-инфекцией.

Источник: Комсомольская правда

В Башкирии в 2024 году зафиксировали снижение заболеваемости ВИЧ на 13,8%, однако в некоторых районах ситуация остается тревожной. Согласно данным Роспотребнадзора республики, в прошлом году специалисты выявили 1 552 новых случая инфекции.

Особую озабоченность у медиков вызывают Калтасинский, Краснокамский и Абзелиловский районы, где показатели заболеваемости превышают 80 случаев на 100 тысяч населения.

В зоне риска оказались еще 24 муниципалитета, включая Стерлитамакский, Ишимбайский, Белорецкий районы и города Кумертау, Сибай, Нефтекамск. Здесь уровень заражения ВИЧ остается выше среднереспубликанского показателя в 38,1 случая на 100 тысяч жителей.

В прошлом году в Башкирии тестирование прошли более 1,4 миллиона человек, что на 5% превысило плановые показатели.

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