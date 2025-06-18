В Башкирии выявлено более 1,5 тысяч новых случаев ВИЧ

В Башкирии в 2024 году зафиксировали снижение заболеваемости ВИЧ на 13,8%, однако в некоторых районах ситуация остается тревожной. Согласно данным Роспотребнадзора республики, в прошлом году специалисты выявили 1 552 новых случая инфекции.
Особую озабоченность у медиков вызывают Калтасинский, Краснокамский и Абзелиловский районы, где показатели заболеваемости превышают 80 случаев на 100 тысяч населения.
В зоне риска оказались еще 24 муниципалитета, включая Стерлитамакский, Ишимбайский, Белорецкий районы и города Кумертау, Сибай, Нефтекамск. Здесь уровень заражения ВИЧ остается выше среднереспубликанского показателя в 38,1 случая на 100 тысяч жителей.
В прошлом году в Башкирии тестирование прошли более 1,4 миллиона человек, что на 5% превысило плановые показатели.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.