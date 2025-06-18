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Россиянин умер во время поездки в пассажирском автобусе

Пожилой мужчина скончался во время поездки в маршрутном автобусе Южно-Сахалинска.

Пожилой мужчина скончался во время поездки в маршрутном автобусе Южно-Сахалинска.

Транспортное средство следовало по установленному маршруту. На улице Комсомольской самочувствие 69-летнего гражданина резко ухудшилось, и он перестал дышать.

К месту происшествия экстренно вызвали сотрудников правоохранительных органов: признаков насильственной смерти обнаружено не было. Бездыханное тело скончавшегося было направлено на судебно-медицинскую экспертизу, передает Amur Mash.

В настоящее время представители правоохранительных органов устанавливают причины смерти пожилого человека.

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