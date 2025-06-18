След из пирожков: как угощение из киоска привело к задержанию поджигателей

Двое жителей Иркутска устроили ночной «налет» на торговый киоск у Центрального рынка, но их планы испортила… собственная неаккуратность. Как выяснилось, молодые люди не только украли выпечку и деньги, но и попытались скрыть следы преступления поджогом.
Как сообщили КП-Иркутск в региональном МВД, подозреваемые разбили стекло павильона и вынесли оттуда пирожки, самсу, пиццу, сосиски и энергетики. Затем, видимо, вдохновившись криминальными фильмами, решили «замести следы» радикальным способом — подожгли киоск. Ущерб от их действий превысил 500 тысяч рублей.
Однако грабители не учли одну деталь: по пути они растеряли часть украденных пирожков. Именно этот «хлебный след» и помог оперативникам выйти на подозреваемых. Как позже выяснилось, оба задержанных уже привлекались к ответственности за имущественные преступления.
— Другу что-то в голову ударило, предложил павильон ограбить. Я его отговаривал, а он взял железный столбик и ударил по окну… Потом вытащили пирожки, сосиски, деньги… А после поджег шторку — хотел улики замести. Ну я пьяный был, — сказал на допросе один из задержанных.
Сейчас решается вопрос о заведении уголовного дела по статьям о краже и умышленном уничтожении имущества.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что в Забайкалье кражу 520 тысяч рублей раскрыли благодаря забытой отвертке.