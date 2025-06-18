След из пирожков: как угощение из киоска привело к задержанию поджигателей

— Другу что-то в голову ударило, предложил павильон ограбить. Я его отговаривал, а он взял железный столбик и ударил по окну… Потом вытащили пирожки, сосиски, деньги… А после поджег шторку — хотел улики замести. Ну я пьяный был, — сказал на допросе один из задержанных.