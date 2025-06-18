На СВО применили уникальные беспилотники. Видео

В России разработали дрон-внедорожник (архивное фото).
В рамках оперативных задач группировки войск «Днепр», российские десантники активно применяют наземные роботизированные беспилотники «Шанхай» и «Лягушка». Эти устройства задействованы для транспортировки боеприпасов и провианта, а также для эвакуации раненых с поля боя. Кроме того, они используются в качестве ударных машин, сообщил офицер-десантник с позывным «Мин».
«У нее гусеничная основа. То есть (дрон — ред.) на колесной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать. То здесь, за счет вот этих мягких резиновых гусениц он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра он свободно берет», — сказал офицер РИА Новости.
«Шанхай», обладая мощной грузоподъемностью, способен перевозить до 200 кг груза, что позволяет без труда эвакуировать двух раненых или транспортировать необходимые материалы и боекомплекты. Конструктивные решения позволяют использовать «Шанхай» и «Лягушка» в тандеме, где более легкий и мобильный «Лягушка» может быть загружен на более крупный и проходимый «Шанхай». Это значительно расширяет радиус действия подразделений и улучшает их способность выполнять задачи в условиях сложной местности.
Ранее в России прошли масштабные испытания перспективных лазерных систем для противодействия беспилотникам. Тестирование, организованное коллегией ВПК и Минпромторгом, проводилось на специализированном полигоне с участием предприятий «Ростеха» и «Росатома», сообщило правительство.