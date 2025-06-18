На СВО применили уникальные беспилотники. Видео

«У нее гусеничная основа. То есть (дрон — ред.) на колесной основе, допустим, может по пересеченной местности где-то даже и встать. То здесь, за счет вот этих мягких резиновых гусениц он проходит совершенно спокойно там, где колесная техника уже с проблемами. Болота неглубокие, до полуметра он свободно берет», — сказал офицер РИА Новости.