Дело завели на мужчину, похитившего школьницу на Урале

Как рассказал отец Вероники «КП-Екатеринбург», дочери хватились не сразу. В день её пропажи взрослые были на работе и думали, что девочка ушла гулять с подругами. Тревогу забили вечером, когда поняли, что телефон школьницы выключен, к тому же с собой она забрала свой паспорт. Встревоженные родители обратились в полицию.