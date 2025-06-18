Дело завели на мужчину, похитившего школьницу на Урале

14-летняя Вероника (имя изменено — ред.) пропала в Екатеринбурге ещё 8 июня. Девочку больше недели искали родные, добровольцы и полиция. Обнаружили школьницу в соседней Челябинской области. Как стало известно, туда её увёз 24-летний парень, который жил по соседству с семьёй.
Отец юной екатеринбурженки считает, что злоумышленник соблазнил и обманул его дочь. После случившегося следственный комитет возбудил уголовное дело. Рассказываем, что известно о происшествии.
Ушла с сумкой и рюкзаком
Информация о пропаже школьницы ранее появилась на странице поискового отряда «Прорыв». В ориентировке описывались приметы девочки: рост — 168 сантиметров, тёмно-русые волосы по пояс, собранные в хвост. Одета в розовую кофту с ушками на капюшоне, на голове — кепка с надписью «Не ходи за мной, я тоже заблудился». Покидая дом, подросток прихватила с собой сумку и рюкзак.
Как рассказал отец Вероники «КП-Екатеринбург», дочери хватились не сразу. В день её пропажи взрослые были на работе и думали, что девочка ушла гулять с подругами. Тревогу забили вечером, когда поняли, что телефон школьницы выключен, к тому же с собой она забрала свой паспорт. Встревоженные родители обратились в полицию.
По словам близких, Вероника — спокойная и тихая девочка, всегда ночевала дома, с родителями не конфликтовала, из семьи никогда не сбегала. О том, что школьница общается со взрослым мужчиной, её отец не знал.
«Он, скорее всего, по ушам ей наездил, что любит, подарки ей дарил. Моя жена один раз увидела их вместе. Но она сразу предупредила его, что не надо с ней общаться, что она маленькая», — цитирует мужчину портал Е1.RU.
Взрослый похититель.
Девочку в компании 24-летнего спутника обнаружили в Челябинске. Найти их удалось благодаря биллингу сотовой связи. Юную беглянку уже вернули родителям. А вот в отношении мужчины, с которым школьница провела более недели, возбудили уголовное дело о похищении человека.
Знакомые молодого человека, который увёз несовершеннолетнюю подругу в Челябинск, рассказали подробности о нём. Как пишет E1, парень — уроженец Средней Азии, снимал квартиру вместе с коллегами по соседству с семьёй девочки. Работает оператором станков в матрасном цеху.
Тем временем историей похищения школьницы заинтересовался председатель СК РФ Александр Бастрыкин. Он поручил руководителю СУ СКР по Свердловской области Богдану Францишко доложить о ходе расследования и выясненных обстоятельствах. Добавим, что фигуранту дела грозит до 15 лет лишения свободы.