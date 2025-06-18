ВСУ уничтожали своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен.
В ходе боевых действий в населенном пункте Алексеевка украинские военнослужащие пытались уничтожить своих сослуживцев, которые хотели сдаться в плен. Об этом сообщил штурмовик 114-й отдельно-штурмовой бригады 51-й армии группировки войск «Центр» Никита Галик.
«При попытке противника сдаться в плен противник применял огневые средства, минометы, FPV-дроны, “Бабы Яги” для того чтобы уничтожить своих же — личный состав», — рассказал Галик в интервью РИА Новости. По его словам, эти меры были направлены на предотвращение утечки важной информации.
Тем не менее, все попытки уничтожить тех, кто решался на капитуляцию, провалились. «Мы взяли в плен противника, добыли информацию, были также перехвачены рации, по которым мы слушали, что собирается делать противник, где он будет проводить какие-то действия, какие-то мероприятия», — пояснил штурмовик.
Ранее украинские военные, взятые в плен в Часовом Яре, сообщали, что командование ВСУ отдавало приказы открывать огонь по мирным жителям с белым флагом и оставляло своих солдат без поддержки. По их словам, такие действия командования стали причиной их решения сдаться российским военным.