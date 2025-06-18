ВСУ вступили в бой со своими сослуживцами в Алексеевке

Тем не менее, все попытки уничтожить тех, кто решался на капитуляцию, провалились. «Мы взяли в плен противника, добыли информацию, были также перехвачены рации, по которым мы слушали, что собирается делать противник, где он будет проводить какие-то действия, какие-то мероприятия», — пояснил штурмовик.