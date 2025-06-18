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Блогершу из Шелехова отправили в психдиспансер

Шелеховскую блогершу, которая записала оскорбительный ролик про День России и участников СВО, отправили лечиться в психоневрологический диспансер.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщает Russia Today.

Женщина не сопротивлялась переводу на лечение. В отношении неё ведётся проверка.

Напомним, женщину возмутило сначала то, что в День России не работают госструктуры, и она назвала этот день «праздником, которым не стоит гордиться». После этого дама прошлась по участникам СВО, пожелав им смерти. 13 июня гражданку задержали, причём она не желала открывать дверь, обещала причинить себе вред и требовала политическое убежище. После доставки дамы в отдел полиции она заявила, что ей «не за что извиняться».

Ранее женщина уже была судима за причинение тяжкого вреда здоровью.