Блогершу из Шелехова отправили в психдиспансер

Напомним, женщину возмутило сначала то, что в День России не работают госструктуры, и она назвала этот день «праздником, которым не стоит гордиться». После этого дама прошлась по участникам СВО, пожелав им смерти. 13 июня гражданку задержали, причём она не желала открывать дверь, обещала причинить себе вред и требовала политическое убежище. После доставки дамы в отдел полиции она заявила, что ей «не за что извиняться».