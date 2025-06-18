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ВВС Израиля ночью атаковали объекты Ирана по обогащению урана

МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. ВВС Израиля ночью нанесли удары по целям в Иране, среди которых объект по производству центрифуг для обогащения урана, сообщила пресс-служба ЦАХАЛ.

Источник: AP 2024

«Более 50 истребителей ВВС (Израиля. — Прим. ред.) совершили серию ударов по военным целям на территории Тегерана. Был атакован объект для производства центрифуг, предназначенный для обогащения урана», — говорится в заявлении.

Израильская авиация также поразила несколько объектов, производивших компоненты для ракет класса «земля-воздух» и «земля-земля», указали в пресс-службе.

В ночь на среду иранские СМИ сообщали о взрывах в окрестностях Тегерана.

Обострение ирано-израильского конфликта

  • В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начала широкомасштабную операцию под названием «Восходящий лев»:
  • израильские ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.
  • Тель-Авив заявил, что операция нацелена на предотвращение угрозы существованию государства.
  • При атаках погибли высокопоставленные иранские военные, в том числе глава Генштаба ВС республики и командующий КСИР, а также ряд ученых-ядерщиков.
  • Ударам подверглись ядерные объекты в Натанзе, Фордо и Исфахане, места дислокации армии на северо-западе страны.
  • Иран в ответ начал операцию «Правдивое обещание — 3» и атакует военные цели противника.
  • Израильские и иранские СМИ сообщают о десятках погибших и сотнях пострадавших с обеих сторон.
  • Стороны конфликта обмениваются ударами по несколько раз в день.
  • Россия осудила атаки ЦАХАЛ, назвав их категорически неприемлемыми.