Попытка продать «Маузер» и «Наган» закончилась судом и сроком в Приморье

В Уссурийске вынесен приговор двум местным жителям, 1958 и 1961 года рождения, обвиняемым в попытке сбыта оружия и боеприпасов. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде реального лишения свободы. Один из них также осуждён за незаконное хранение и перевозку оружия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.