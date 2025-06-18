Попытка продать «Маузер» и «Наган» закончилась судом и сроком в Приморье

В Уссурийске вынесен приговор двум местным жителям, 1958 и 1961 года рождения, обвиняемым в попытке сбыта оружия и боеприпасов. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде реального лишения свободы. Один из них также осуждён за незаконное хранение и перевозку оружия, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе прокуратуры Приморья.
Как установил суд, один из подсудимых в 2001 году проходил военную службу в Чеченской Республике, где обнаружил схрон с оружием. Он вывез его в Уссурийск и длительное время хранил по месту жительства, пополняя свою коллекцию.
В 2023 году он решил продать часть оружия и привлёк к делу знакомого — владельца антикварной лавки. Вместе они начали искать покупателей, однако их действия были пресечены сотрудниками УФСБ по Приморью.
В результате обысков у фигурантов изъяли 11 единиц огнестрельного оружия, в том числе револьвер «Наган», пистолеты «Маузер» и «Браунинг», винтовки «Бердана», «Ремингтона», а также более 250 патронов и гильз.
Суд назначил одному из обвиняемых 5 лет, второму — 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Приговор пока не вступил в законную силу.
Напомним, в Приморье суд вынес приговор двум местным жителям за незаконное хранение и сбыт оружия. Среди изъятых моделей были раритетные и исправные винтовки Remington, Enfield и Springfield второй половины XIX века.