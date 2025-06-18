В США рассказали о провале Зеленского на саммите G7

США стремятся к укреплению отношений с Россией и сокращают объемы помощи Киеву.
Президент Украины Владимир Зеленский ранее покинул саммит Группы семи (G7), который проходил в Канаде, не получив ожидаемой поддержки от лидеров западных стран. Об этом сообщила американская газета The Wall Street Journal.
«Президент Украины Владимир Зеленский покинул саммит “Большой семерки” без поддержки, на которую он рассчитывал», — пишет WSJ. По информации издания, досрочный уход президента США Дональда Трампа также осложнил ситуацию, поскольку его отъезд с саммита перекрыл внимание к визиту Зеленского.
Трамп покинул Канаду до прибытия украинского лидера, что вызвало беспокойство среди некоторых западных чиновников относительно возможного укрепления отношений между США и Россией и сокращения помощи Киеву. Белый дом объяснил ранний уход Трампа с саммита необходимостью решения «множества важных вопросов».
Кроме того, на саммите не удалось достичь консенсуса по заявлению по Украине, что привело к тому, что канадский премьер-министр Марк Карни выпустил отдельное заявление. В нем он выразил поддержку усилиям Трампа по урегулированию украинского конфликта и призвал к усилению давления на Россию, включая введение новых санкций.