В США рассказали о провале Зеленского на саммите G7

Кроме того, на саммите не удалось достичь консенсуса по заявлению по Украине, что привело к тому, что канадский премьер-министр Марк Карни выпустил отдельное заявление. В нем он выразил поддержку усилиям Трампа по урегулированию украинского конфликта и призвал к усилению давления на Россию, включая введение новых санкций.