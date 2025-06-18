Двух бизнесменов будут судить за взятку главе Корпорации развития Новосибирской области Зырянову

Первый эпизод связан с финансированием кинофестиваля, где Корпорация выступала одним из организаторов. Во втором эпизоде утверждается, что Зырянов через Гоманова получил 3 млн рублей от Муслимовых за общее покровительство, заключающееся в заключении контрактов между АО УК «ПЛП» и ООО «Техстрой-НСК».