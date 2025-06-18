Мужчина в Башкирии пойдет под суд за разбой, похищение и вымогательство

Трое мужчин подкараулили жертву возле кафе в селе Субханкулово, насильно посадили его в автомобиль одного из них и доставили к четвертому сообщнику, который являлся сотрудником полиции. Пока ехали в машине, мужчину избивали и требовали 1 млн рублей, угрожая пистолетом. Затем, когда приехали на заправку, к ним подключился четвертый, который начал угрожать привлечением к уголовной ответственности и тиражированием информации о якобы противоправной деятельности заложника.