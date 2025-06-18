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Мужчина в Башкирии пойдет под суд за разбой, похищение и вымогательство

После преступления житель Туймазов скрывался в Москве.

В Башкирии осудят члена за разбой, похищение человека и вымогательство. После преступления житель Туймазов скрывался в Москве.

Как сообщили в Следкоме РБ, завершено расследование уголовного дела. Обвинение предъявлено по статьям «похищение человека группой лиц по предварительному сговору с применением насилия и оружия, из корыстных побуждений», «разбой в особо крупном размере» и «вымогательство в целях получения имущества в особо крупном размере».

Установлено, что в феврале 2024 года четверо молодых людей, один из которых являлся сотрудником полиции, договорились совершить разбойное нападение на знакомого, считая его причастным к незаконному обороту наркотических средств. Они считали, что он не пойдет в правоохранительные органы.

Трое мужчин подкараулили жертву возле кафе в селе Субханкулово, насильно посадили его в автомобиль одного из них и доставили к четвертому сообщнику, который являлся сотрудником полиции. Пока ехали в машине, мужчину избивали и требовали 1 млн рублей, угрожая пистолетом. Затем, когда приехали на заправку, к ним подключился четвертый, который начал угрожать привлечением к уголовной ответственности и тиражированием информации о якобы противоправной деятельности заложника.

Испугавшись за свою жизнь и здоровье, мужчина передал обвиняемым 164 тыс. рублей, пообещав отдать оставшуюся часть на следующий день. После того, как потерпевшего отпустили, он добрался до Уфы и сразу обратился в правоохранительные органы.

«Обвиняемый скрылся от органов следствия, был объявлен в федеральный розыск и задержан в Москве. Уголовное дело направлено в суд, дело в отношении еще двоих фигурантов уже рассматривается в суде», — сообщили в пресс-службе ведомства.