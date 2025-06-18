Силы ПВО за ночь сбили 48 украинских беспилотников над регионами России

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили 48 украинских беспилотников над российскими регионами. Об этом в среду, 18 июня, сообщили в пресс-службе Министерства обороны РФ.
Сообщается, что 14 беспилотников сбили над Брянской областью, 11 — над Курской и 10 над Орловской областью.
Также пять украинских дронов ликвидировали над территорией Белгородской области, три — над территорией Тульской области. По два БПЛА сбили над территориями Калужской области и Московским регионом и один — над территорией Липецкой области.
— В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 48 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — передает Telegram-канал ведомства.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что глава Гончаровского сельского поселения Суджанского района Курской области погиб при атаке украинского дрона.
Ранее в ведомстве сообщили, что ночью 17 июня над территорией РФ силы ПВО ликвидировали в совокупности 147 украинских дронов.