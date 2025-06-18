В российском регионе ритуальный обряд обернулся крупным пожаром

В Джидинском районе Бурятии сотрудники МЧС ликвидировали масштабное возгорание на площади 20 тысяч квадратных метров, возникшее вследствие проведения обрядовых действий.
Огонь распространился по высохшей растительности прошлого года на землях сельхозназначения. В ликвидации огненной стихии были задействованы 28 спасателей и 10 единиц спецтехники. Об этом информирует Главное управление чрезвычайного ведомства по региону.
Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стало неосторожное поведение 45-летнего мужчины: проводя ритуал, он оставил без контроля тлеющее благовоние. Порывы ветра разнесли искры от ароматической палочки по высохшей траве.
Уточняется, что виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано в установленном порядке.
Читайте также: В Рубцовске из-за неосторожного обращения с огнем вспыхнуло два дачных домика.