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В российском регионе ритуальный обряд обернулся крупным пожаром

В Джидинском районе Бурятии сотрудники МЧС ликвидировали масштабное возгорание на площади 20 тысяч квадратных метров, возникшее вследствие проведения обрядовых действий.

В Джидинском районе Бурятии сотрудники МЧС ликвидировали масштабное возгорание на площади 20 тысяч квадратных метров, возникшее вследствие проведения обрядовых действий.

Огонь распространился по высохшей растительности прошлого года на землях сельхозназначения. В ликвидации огненной стихии были задействованы 28 спасателей и 10 единиц спецтехники. Об этом информирует Главное управление чрезвычайного ведомства по региону.

Дознаватели МЧС установили, что причиной возгорания стало неосторожное поведение 45-летнего мужчины: проводя ритуал, он оставил без контроля тлеющее благовоние. Порывы ветра разнесли искры от ароматической палочки по высохшей траве.

Уточняется, что виновное лицо привлечено к административной ответственности и оштрафовано в установленном порядке.

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