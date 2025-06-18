Более 50 истребителей ВВС Израиля атаковали ядерные объекты в Иране

Кроме того, были атакованы несколько заводов по производству вооружений, включая объекты по производству компонентов для ракет «земля-земля» и «земля-воздух». Эти ракеты регулярно используются для атак на территорию Израиля, что повышает угрозу безопасности страны. Атаки были частью усилий Израиля по сдерживанию военной и ядерной угрозы со стороны Ирана. Представитель Армии обороны Израиля подчеркнул, что операции проводились с максимальной точностью для минимизации гражданских потерь.