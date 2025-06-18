За ночь расчёты ПВО сбили 48 украинских дронов над территориями восьми регионов России

Над территорией Брянской области было уничтожено 14 беспилотников, 11 — над территорией Курской области. Ещё 10 дронов перехватили в Орловской области, пять — над территорией Белгородской области.
Над Тульской областью расчёты ПВО сбили 3 БПЛА, по два — над территориями Калужской области и Московским регионом. Ещё один беспилотник уничтожен над Липецкой областью.
Губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что пострадавших и разрушений нет. По его словам, оперативные и экстренные службы работают на местах.
Ранее силы ПВО сбили 14 БПЛА над 4 российскими регионами. Атака, произошедшая 17 июня с 12:00 до 15:00 по московскому времени, затронула Калужскую, Тульскую, Брянскую и Смоленскую области. Оперативные действия противовоздушной обороны позволили предотвратить потенциальные угрозы, демонстрируя высокую готовность к защите пространства.