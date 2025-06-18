В нацпарке «Башкирия» сфотографировали самого быстрого зайца

Сотрудникам природного заповедника «Башкирия» посчастливилось сделать уникальные кадры самого быстрого зайца-русака. Он способен развивать скорость до 60 км/ч, что делает его настоящим спринтером среди сородичей.
Как пояснили специалисты, этот пушистый бегун предпочитает вести ночной образ жизни. Поэтому особенно ценно, что удалось запечатлеть его днем. По словам сотрудников нацпарка, зверек неспешно передвигался по дороге, периодически останавливаясь, чтобы перекусить свежей травой.
Излюбленными места обитания русака являются открытые пространства: лесные опушки и поля, где хороший обзор местности. В моменты опасности заяц издает громкие звуки: пронзительно кричит или начинает щелкать зубами, предупреждая сородичей об угрозе.
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