Канские полицейские отвезли в травмпункт ребёнка, которого избила мать

Сотрудники полиции города Канска начали расследование после обнаружения публикации в социальной сети о возможном нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему его матерью. Информация была выявлена в ходе мониторинга интернет-пространства, при этом официальных заявлений в дежурную часть не поступало.
Правоохранители самостоятельно инициировали проверку данного инцидента. К расследованию подключились участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних. Примечательно, что за текущий год в органы внутренних дел не поступало никаких жалоб на данную семью.
В настоящее время сотрудники полиции сопровождают ребенка в травматологический пункт, где ему будет проведен медицинский осмотр для установления характера и степени полученных травм. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.