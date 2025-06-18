Канские полицейские отвезли в травмпункт ребёнка, которого избила мать

Сотрудники полиции города Канска начали расследование после обнаружения публикации в социальной сети о возможном нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему его матерью. Информация была выявлена в ходе мониторинга интернет-пространства, при этом официальных заявлений в дежурную часть не поступало.