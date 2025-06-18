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Канские полицейские отвезли в травмпункт ребёнка, которого избила мать

Правоохранители самостоятельно инициировали проверку данного инцидента.

Источник: Аргументы и факты

Сотрудники полиции города Канска начали расследование после обнаружения публикации в социальной сети о возможном нанесении телесных повреждений несовершеннолетнему его матерью. Информация была выявлена в ходе мониторинга интернет-пространства, при этом официальных заявлений в дежурную часть не поступало.

Правоохранители самостоятельно инициировали проверку данного инцидента. К расследованию подключились участковые уполномоченные и инспекторы по делам несовершеннолетних. Примечательно, что за текущий год в органы внутренних дел не поступало никаких жалоб на данную семью.

В настоящее время сотрудники полиции сопровождают ребенка в травматологический пункт, где ему будет проведен медицинский осмотр для установления характера и степени полученных травм. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.