Водитель-мигрант угрожал оппоненту кувалдой во Владивостоке

В полицию никто из участников конфликта не обращался, но правоохранительные органы обнаружили публикацию о происшествии в социальных сетях и начали проверку. УМВД Приморского края напоминает гражданам, что если в их отношении совершаются противоправные действия или если они стали очевидцами таких действий, об этом необходимо сразу заявлять в полицию. Впрочем, в связи с дефицитом полицейских кадров создание резонанса в социальных сетях иногда является более эффективным способом добиться расследования, чем обращение в дежурную часть или звонок по экстренному короткому номеру 02, 102 или 112.