В Уфе арестован за взятку экс-замначальника Ространснадзора по ПФО

Как сообщают в следкоме РБ, бывший замначальника территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в апреле-мае этого года получил от представителя строительной фирмы деньги через двух посредников. Передача была разделена на несколько этапов, взятка должна была освободить организацию от административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также гарантировать общее покровительство в дальнейшем.