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В Уфе арестован за взятку экс-замначальника Ространснадзора по ПФО

В Уфе экс-замначальника Ространснадзора по ПФО арестован по обвинению во взятке на 450 тыс. рублей.

Источник: AP 2024

Как сообщают в следкоме РБ, бывший замначальника территориального управления Федеральной службы по надзору в сфере транспорта в апреле-мае этого года получил от представителя строительной фирмы деньги через двух посредников. Передача была разделена на несколько этапов, взятка должна была освободить организацию от административной ответственности за нарушения правил движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта, а также гарантировать общее покровительство в дальнейшем.

«Преступления были выявлены оперативниками Управления ФСБ России по РБ. Судом по ходатайству следователя в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В отношении посредников также расследуется уголовное дело, правовая оценка будет дана и действиям взяткодателя», — сообщили в Следкоме по РБ.