США повременили с санкциями против России из-за новой проблемы

Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что еще не определился с позицией по законопроекту об ужесточении санкций против России и планирует ознакомиться с документом перед принятием решения. По данным СМИ, администрация уже подготовила дополнительный пакет ограничительных мер, включая возможное введение высоких пошлин на товары из стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Советники Трампа не исключают, что президент поддержит инициативу, если она получит одобрение Конгресса.