США повременили с санкциями против России из-за новой проблемы

Помимо санкций против России, у США есть другие актуальные вопросы.
Сенат США принял решение отложить рассмотрение нового законопроекта о введении санкций против России до июля текущего года. Причинами задержки стали эскалация напряженности на Ближнем Востоке и планируемая масштабная налоговая реформа, инициированная республиканцами. Об этом сообщает Semafor.
«Мы открыты для продвижения (законопроекта — прим. ред. URA.RU) и согласовываем сроки с администрацией», — заявил лидер республиканского большинства в сенате Джон Тьюн. Его слова приводит Semafor.
Законопроект предусматривает введение санкций против ключевых российских чиновников и стратегических секторов экономики России. Однако текущая администрация президента США Дональда Трампа стремится смягчить его.
Ранее президент США Дональд Трамп заявлял, что еще не определился с позицией по законопроекту об ужесточении санкций против России и планирует ознакомиться с документом перед принятием решения. По данным СМИ, администрация уже подготовила дополнительный пакет ограничительных мер, включая возможное введение высоких пошлин на товары из стран, продолжающих закупать российские энергоресурсы. Советники Трампа не исключают, что президент поддержит инициативу, если она получит одобрение Конгресса.