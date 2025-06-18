Словакия испугалась многомиллиардного счета от «Газпрома»

Словакия боится прекращения поставок от «Газпрома».
Словацкий энергооператор SPP выразил обеспокоенность в связи с возможным требованием «Газпрома» выплатить 16 миллиардов евро в случае прекращения импорта российского газа. Такая ситуация может возникнуть после введения запрета Европейской комиссией на импорт этого энергоресурса.
«Согласно принципу “бери или плати”, SPP, точнее Словакии, грозит в случае прекращения импорта российского топлива с 1 января 2028 года, что “Газпром” будет требовать оплаты всего невыбранного объема газа, что при нынешних ценах на газ составляет около 16 миллиардов евро», — говорится в сообщении словацкого оператора. Цитату приводит «Прайм».
Ранее Еврокомиссия предложила ввести бессрочный запрет на импорт российского газа и СПГ в ЕС с 2027 года, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, которые выступали за продолжение сотрудничества с Россией. Для обхода вето этих стран европейские чиновники намерены вывести газовые контракты из-под действия торгового законодательства ЕС. Такие меры могут привести к росту цен на энергоресурсы и юридическим спорам между европейскими компаниями и «Газпромом».