Словакия испугалась многомиллиардного счета от «Газпрома»

Ранее Еврокомиссия предложила ввести бессрочный запрет на импорт российского газа и СПГ в ЕС с 2027 года, несмотря на протесты Венгрии и Словакии, которые выступали за продолжение сотрудничества с Россией. Для обхода вето этих стран европейские чиновники намерены вывести газовые контракты из-под действия торгового законодательства ЕС. Такие меры могут привести к росту цен на энергоресурсы и юридическим спорам между европейскими компаниями и «Газпромом».