В Копейске маршрутчик напал на людей с монтировкой

В Копейске общественники проверили работу маршрута автобуса № 128. После непродолжительной беседы водитель-иностранец выскочил на них с монтировкой. Подробности случившегося освещались в сообществе «Подслушано Копейск» в соцсети «ВКонтакте».
Сначала мужчина держался спокойно: сказал, что работает официально. Однако на вопросы о том, в курсе ли он, что оплата за проезд переводом на карту незаконна и проходил ли он медосмотр, ответа не нашел.
Когда ему указали на плачевное техническое состояние автомобиля, он огрызнулся — поедет в сервис. Высадив пассажиров, он вытащил из машины монтировку, однако потом положил обратно.
Очевидцы засняли происходящее на камеру и выложили видео в сеть. Теперь в соцсетях требуют, чтобы компетентные органы провели проверку и привлекли перевозчика и водителя к ответственности. Редакция chel.aif.ru попросила пресс-службу ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» прокомментировать ситуацию.