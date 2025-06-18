Мужчину, который убил инвалида в Екатеринбурге, будут судить

— Обвиняемый пояснил, что в момент произошедшего его глаза будто накрыла пелена, и он начал бить потерпевших. На вопрос, что могло послужить причиной для такого поведения, молодой человек ответил, что когда-то в детстве за ним погнался мужчина без определенного места жительства, и с тех пор он начал граждан такого рода бояться, — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.