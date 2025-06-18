Мужчину, который убил инвалида в Екатеринбурге, будут судить

В Екатеринбурге завершено расследование уголовного дела в отношении 22-летнего местного жителя, обвиняемого в убийстве инвалида и покушении на убийство еще одного человека, находившихся в беспомощном состоянии. Об этом сообщил Следственный комитет по Свердловской области.
— Он обвиняется по пунктам «а», «в», «и» части 2 статьи 105 УК РФ «Убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, из хулиганских побуждений» и части 3 статьи 30 «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», — уточняют в ведомстве.
По данным следствия, в ночь на 3 апреля 2025 года, находясь в состоянии алкогольного опьянения, обвиняемый увидел двух спящих мужчин на аллее по проспекту Ленина. Из хулиганских побуждений он нанес им множество ударов руками, ногами и колюще-режущим предметом.
Один из пострадавших, инвалид, скончался в больнице через несколько дней. Второму мужчине удалось выжить.
— Обвиняемый пояснил, что в момент произошедшего его глаза будто накрыла пелена, и он начал бить потерпевших. На вопрос, что могло послужить причиной для такого поведения, молодой человек ответил, что когда-то в детстве за ним погнался мужчина без определенного места жительства, и с тех пор он начал граждан такого рода бояться, — отметил начальник пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.
Следователи СК и сотрудники полиции оперативно задержали преступника. Психолого-психиатрическая экспертиза признала его вменяемым. Дело передано в суд.