Baza: в торговом центре «Метрополис» в Москве вспыхнул пожар, людей эвакуируют

ТЦ «Метрополис» имеет более чем 250 магазинов, ресторанов и 18 кинотеатров. Он находится с метростанцией Войковская, имеет непосредственный доступ к станции МЦК Балтийская и расположен всего в 15 минутах езды от центра Москвы.