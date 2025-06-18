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Baza: в торговом центре «Метрополис» в Москве вспыхнул пожар, людей эвакуируют

В торговом центре «Метрополис», расположенном в Москве, произошел пожар. По предварительной информации, возгорание началось на минус первом этаже, предположительно в серверной комнате компании МТС.

В ТЦ «Метрополис» произошел пожар.

В торговом центре «Метрополис», расположенном в Москве, произошел пожар. По предварительной информации, возгорание началось на минус первом этаже, предположительно в серверной комнате компании МТС.

«Пожар в торговом центре “Метрополис” в Москве», — пишет Baza. Из здания было эвакуировано 30 человек. На место происшествия прибыли оперативные службы.

ТЦ «Метрополис» имеет более чем 250 магазинов, ресторанов и 18 кинотеатров. Он находится с метростанцией Войковская, имеет непосредственный доступ к станции МЦК Балтийская и расположен всего в 15 минутах езды от центра Москвы.