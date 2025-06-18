В Башкирии снизились цены на несколько продуктов

Следом идут помидоры: их цена снизилась почти на 6%, и теперь они обходятся в 163,53 рубля за кило. Капуста тоже стала дешевле, теперь килограмм овоща можно купить за 60,77 рубля, что на 5,85% ниже прежней стоимости.