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В Башкирии снизились цены на несколько продуктов

Пять продуктов стали дешевле в Башкирии.

Источник: Комсомольская правда

По данным Башстата, за последнюю неделю в республике подешевели некоторые популярные продукты. Наибольшее падение цен зафиксировано на свеклу. Килограмм теперь стоит 78,78 рубля, что на 6,2% меньше, чем раньше.

Следом идут помидоры: их цена снизилась почти на 6%, и теперь они обходятся в 163,53 рубля за кило. Капуста тоже стала дешевле, теперь килограмм овоща можно купить за 60,77 рубля, что на 5,85% ниже прежней стоимости.

Кроме того, подешевели лук, на 5,48%, до 59,81 рубля, и куриные яйца, на 5,26%, до 67,67 рубля за десяток.

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