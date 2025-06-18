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Люди оказались заблокированы в лифте в Уральске

В Уральске спасатели освободили троих людей, застрявших в лифте. Для этого пришлось вскрывать двери подъемника, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Источник: Nur.kz

По данным официального Telegram-канала ведомства, сегодня на пульт «112» поступило сообщение о том, что на улице Курмангазы в Уральске трое человек оказались заблокированы в лифте. На место оперативно прибыл дежурный расчет спасательного отряда МЧС. С помощью шанцевого инструмента спасатели произвели вскрытие двери лифта и освободили людей.

МЧС напоминает, что делать, если вы застряли в лифте: не волнуйтесь сами и успокойте соседей; свяжитесь с диспетчером; не нажимайте на все кнопки; не пытайтесь раздвигать двери лифта самостоятельно; используйте все каналы связи.