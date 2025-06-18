Компенсация и принудработы: жительница Куеды расплатилась за поджог автомобиля

Судебные приставы взыскали с жительницы Прикамья ущерб, причиненный попыткой поджога автомобиля из хулиганских побуждений.
Инцидент произошел год назад в п. Куеда Пермского края. 51-летняя гражданка, находясь в состоянии алкогольного опьянения, решила прокатиться. СОна обошла ближайшую автостоянку, но обнаружить незапертую машину не удалось. Тогда раздосадованная женщина решила отомстить. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, злоумышленница подожгла зажигалкой задние подкрылки и правый брызговик автомобиля «Toyota Alphard», после чего покинула место происшествия. К счастью, охрана автостоянки быстро заметила и потушила возгорание, в противном случае владелец минивэна мог бы понести убытки на 2,2 млн рублей.
Приговором суда гражданка была осуждена за покушение на умышленное уничтожение и повреждение чужого имущества из хулиганских побуждений путём поджога. В качестве наказания ей назначили 6 месяцев принудительных работ с удержанием из заработной платы в доход государства 10%. Также суд удовлетворил гражданский иск потерпевшего о компенсации причиненного ущерба.
Исполнительный документ о взыскании с женщины 44,5 тысячи рублей поступил в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок задолженность не погасила. В связи с этим был применен полный комплекс мер принудительного взыскания: наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, арестованы счета в банках, вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ, обращено взыскание на заработную плату. В результате вся сумма понесенных взыскателем убытков компенсирована.