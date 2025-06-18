Компенсация и принудработы: жительница Куеды расплатилась за поджог автомобиля

Исполнительный документ о взыскании с женщины 44,5 тысячи рублей поступил в отделение судебных приставов по Чернушинскому и Куединскому районам ГУФССП России по Пермскому краю. Должница была надлежащим образом уведомлена о возбуждении исполнительного производства, однако в установленный срок задолженность не погасила. В связи с этим был применен полный комплекс мер принудительного взыскания: наложена штрафная санкция в виде исполнительского сбора, арестованы счета в банках, вынесено постановление об ограничении в праве выезда за пределы РФ, обращено взыскание на заработную плату. В результате вся сумма понесенных взыскателем убытков компенсирована.