В Емельяновском районе задержаны наркокурьеры с крупной партией веществ

В Емельяновском районе Красноярского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в организации оптовых поставок наркотиков.
В ходе проверки их автомобиля Toyota Corolla сотрудники правоохранительных органов обнаружили 2 килограмма мефедрона, что квалифицируется как особо крупный размер.
По данным МВД Красноярского края, задержанные, родившиеся в 1998 и 1995 годах, планировали транспортировать наркотики из Красноярского края в Иркутскую область.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Судом принято решение об их заключении под стражу на период следствия. В настоящее время сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.
Ранее рассказывали, что жительница Красноярска задержана в Абхазии по подозрению в распространении метадона.