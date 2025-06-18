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В Емельяновском районе задержаны наркокурьеры с крупной партией веществ

В Емельяновском районе Красноярского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в организации оптовых поставок наркотиков.

В Емельяновском районе Красноярского края полицейские задержали двух мужчин, подозреваемых в организации оптовых поставок наркотиков.

В ходе проверки их автомобиля Toyota Corolla сотрудники правоохранительных органов обнаружили 2 килограмма мефедрона, что квалифицируется как особо крупный размер.

По данным МВД Красноярского края, задержанные, родившиеся в 1998 и 1995 годах, планировали транспортировать наркотики из Красноярского края в Иркутскую область.

В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело. Судом принято решение об их заключении под стражу на период следствия. В настоящее время сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков проверяют задержанных на причастность к другим преступлениям.

Ранее рассказывали, что жительница Красноярска задержана в Абхазии по подозрению в распространении метадона.