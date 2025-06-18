Энергоавария произошла утром 18 июня в Краснодаре

Утром 18 июня произошла авария на сетях в Краснодаре — жители Прикубанского округа остались без света.
«Причина отключения — в результате повреждение на линии 6−10 кВ, отключены ПС “ВК-14” и 40 трансформаторных подстанций», — сообщили в единой диспетчерской службе города.
Без электроэнергии остались улицы Новосельская, Целиноградская, Ейское шоссе, Декоративная, Дивная, Новотитвровская, Веселовского археолога и другие.
В настоящее время на месте работает аварийная бригада. Когда завершатся восстановительные работы, не уточняется.