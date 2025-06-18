Самарская прокуратура через суд добилась выделения квартиры семье участника СВО

Вопрос решили после вмешательства правоохранителей Красноглинского района города.
Сотрудники провели проверку и выяснили: военнослужащему принадлежит аварийное и подлежащее сносу жилье. Прокурор потребовал от администрации через суд выдать новую и обустроенную квартиру ветерану СВО и его близким.
Иск поддержали и удовлетворили. Стражи порядка обещали проконтролировать исполнение решения.
Недавно рассказывали, что Самара вошла в топ-11 городов с нераспроданными новостройками.
Хотите следить за новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал! А также читайте наши материалы в Дзене.