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Самарская прокуратура через суд добилась выделения квартиры семье участника СВО

Вопрос решили после вмешательства правоохранителей Красноглинского района города.

Вопрос решили после вмешательства правоохранителей Красноглинского района города.

Сотрудники провели проверку и выяснили: военнослужащему принадлежит аварийное и подлежащее сносу жилье. Прокурор потребовал от администрации через суд выдать новую и обустроенную квартиру ветерану СВО и его близким.

Иск поддержали и удовлетворили. Стражи порядка обещали проконтролировать исполнение решения.

Недавно рассказывали, что Самара вошла в топ-11 городов с нераспроданными новостройками.

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