В Нижнем Тагиле будут судить обвиняемых в падении школьницы на скалы во время похода

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут два организатора похода выходного дня, во время которого 14-летняя девушка сорвалась с самодельного аттракциона и упала с 10-метровой высоты на скалы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.
Мужчины обвиняются в совершении преступления по п. «а» ч. 2 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, группой лиц по предварительному сговору». Свою вину фигуранты дела не признали.
По версии следователей, обвиняемые в 2022 году организовали поход для школьников в лесной массив в районе горы Голый камень. Во время похода один из фигурантов дела отвечал за аттракционы «Тарзанка» и «Веревочный парк».
Во время катания на «тарзанке» у школьницы развязалась веревка троса, девушка упала, получив закрытые переломы левой лонной и левой седалищной костей со смещением отломков.
«Обвиняемые самостоятельно соорудили аттракцион “Тарзанка”. При этом они не проверили данный аттракцион на безопасность, а также не установили защитную систему. Фигуранты дела не обеспечили несовершеннолетних надлежащими средствами индивидуальной защиты и не проверили исправность страховочных систем», — уточнили в прокуратуре.