В Нижнем Тагиле будут судить обвиняемых в падении школьницы на скалы во время похода

В Нижнем Тагиле перед судом предстанут два организатора похода выходного дня, во время которого 14-летняя девушка сорвалась с самодельного аттракциона и упала с 10-метровой высоты на скалы. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.