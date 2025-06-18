Попытался «договориться» — получил срок: в Узбекистане зафиксированы десятки случаев взяток сотрудникам ДПС

Такие действия квалифицируются как дача взятки должностному лицу, и наказываются довольно серьёзно. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 базовых расчетных величин — это от 18,7 до 37,5 миллионов сумов, ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или даже лишение свободы на срок до 5 лет.