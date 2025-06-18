Попытался «договориться» — получил срок: в Узбекистане зафиксированы десятки случаев взяток сотрудникам ДПС

Все они касаются граждан, пытавшихся дать взятку инспекторам ДПС за то, чтобы избежать ответственности за нарушения правил дорожного движения.
Такие действия квалифицируются как дача взятки должностному лицу, и наказываются довольно серьёзно. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 базовых расчетных величин — это от 18,7 до 37,5 миллионов сумов, ограничение свободы сроком от 2 до 5 лет или даже лишение свободы на срок до 5 лет.
В ведомстве напоминают: попытка «решить вопрос на месте» — это не легкий путь, а возможный билет в тюрьму. Даже если взятка не была принята, сам факт её предложения уже является уголовным преступлением.
Так что подумайте десять раз, прежде чем потянуться за деньгами в надежде «отмазаться». Сегодня инспекторы ДПС не только фиксируют правонарушения, но и записывают разговоры — в рамках борьбы с коррупцией.
Вместо взятки лучше вспомнить ПДД. Это безопаснее, дешевле и точно без суда.