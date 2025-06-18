Водитель «Приоры» погиб после столкновения с грузовиком в Самарской области

Смертельная авария произошла в среду утром в Сызранском районе губернии. Подробностями поделились сотрудники регионального главка.
42-летний мужчина на «Приоре» ехал по 30-му километру трассы «М-5 “Урал” — Старая Рачейка — Смолькино». По пути выбрался на «встречку» и врезался в грузовик Sitrak с 35-летним водителем. Далее вылетел в кювет.
Владелец отечественной легковушки погиб. Его 17- и 22-летнего пассажиров отвезли в больницу. Правоохранители продолжают выяснять детали происшествия. Также на месте ДТП работали специалисты 47-го пожарно-спасательного отряда.
А на днях на участке трассы М5 «Урал» в Самарской области столкнулись два большегруза. Пострадал один человек.
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