Может ли брат Бишимбаева выйти на свободу раньше срока, рассказали в МВД

«Ходатайство поступает, потом его рассматривают, направляется в суд и суд принимает решение. Конкретный кейс по брату Бишимбева — пока таких материалов не поступало. Если он изъявит желание направить, подать ходатайство на освобождение, то конечно суд будет рассматривать», — резюмировал глава МВД.