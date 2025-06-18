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Может ли брат Бишимбаева выйти на свободу раньше срока, рассказали в МВД

Глава МВД Ержан Саденов в кулуарах мажилиса прокомментировал информацию адвоката Бахытжана Байжанова о том, что у него есть право выйти на свободу раньше срока, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: t.me/Jogargy_sot

Накануне адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев заявил, что его клиенту могут сократить срок на треть в случае амнистии. Сегодня журналисты попросили прокомментировать данную информацию главу МВД.

«Срок определен судом и согласно законодательства РК будет (отбывать — прим. ред.)», — заявил Ержан Саденов.

По его словам, решение о досрочном освобождении также принимает суд.

«Ходатайство поступает, потом его рассматривают, направляется в суд и суд принимает решение. Конкретный кейс по брату Бишимбева — пока таких материалов не поступало. Если он изъявит желание направить, подать ходатайство на освобождение, то конечно суд будет рассматривать», — резюмировал глава МВД.

Напомним, ранее адвокат Байжанова заявил, что он имеет право на условно-досрочное освобождение.

«Поскольку он отбыл половину срока, у него есть уже такое право — право обратиться в суд через администрацию учреждения, чтобы его досрочно освободили условно. Поощрительных моментов у него очень много», — сообщил адвокат Газиз Ынтыкбаев.