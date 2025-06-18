Может ли брат Бишимбаева выйти на свободу раньше срока, рассказали в МВД

Накануне адвокат Байжанова Газиз Ынтыкбаев заявил, что его клиенту могут сократить срок на треть в случае амнистии. Сегодня журналисты попросили прокомментировать данную информацию главу МВД.
«Срок определен судом и согласно законодательства РК будет (отбывать — прим. ред.)», — заявил Ержан Саденов.
По его словам, решение о досрочном освобождении также принимает суд.
«Ходатайство поступает, потом его рассматривают, направляется в суд и суд принимает решение. Конкретный кейс по брату Бишимбева — пока таких материалов не поступало. Если он изъявит желание направить, подать ходатайство на освобождение, то конечно суд будет рассматривать», — резюмировал глава МВД.
Напомним, ранее адвокат Байжанова заявил, что он имеет право на условно-досрочное освобождение.
«Поскольку он отбыл половину срока, у него есть уже такое право — право обратиться в суд через администрацию учреждения, чтобы его досрочно освободили условно. Поощрительных моментов у него очень много», — сообщил адвокат Газиз Ынтыкбаев.