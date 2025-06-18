Ко Дню памяти и скорби в Уфе пройдет акция «Свеча памяти»

С 20 по 22 июня в Уфе пройдет традиционная акция «Свеча памяти». Основные мероприятия развернутся на Советской площади, где в ночь на 22 июня в 2:00 соберутся горожане, чтобы зажечь свечи в честь павших героев.
Акция охватит и другие места Уфы: у мемориалов и памятников курсанты, кадеты и воспитанники военно-патриотических клубов встанут в почетный караул. Запланированы и церемонии возложения цветов.
Собор русских Башкирии также присоединится к памятным мероприятиям. 20 июня в 11:00 в сквере Юнармейцев на улице Мубарякова прозвучат стихи и песни военных лет.
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