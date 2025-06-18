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В Октябрьском курьера мошенников приговорили к четырем годам колонии

Октябрьский городской суд вынес приговор 22-летнему участнику мошеннической схемы «Ваш родственник попал в ДТП».

Он признан виновным в мошенничестве (чч. 2,3 ст. 159 УК РФ), сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии. Суд приговорил его к трем годам и восьми месяцам колонии общего режима и удовлетворил иски потерпевших.

В феврале 2024 года подсудимый и его неустановленный сообщник звонили пенсионерам, сообщая о дорожно-транспортном происшествии с участием их родственников и убеждали их передать деньги якобы для решения вопроса с полицией и пострадавшими.

По этой схеме подсудимый в качестве курьера, передвигаясь на такси, за два дня похитил более 3 млн руб. Жертвами мошенников стали семь пожилых женщин из Башкирии, Татарстана и Самарской области в возрасте от 74 до 93 лет.

После получения денег подсудимый отправлял их часть на указанные сообщником банковские счета, а около 140 тыс. руб. оставил себе в качестве вознаграждения.